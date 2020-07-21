Экономика
REGNUMВ России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. Об этом 21 июля сообщает РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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Названа возможная дата проведения матча за Суперкубок России – 2020
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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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