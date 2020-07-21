Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

с чего всё началось

Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. Об этом 21 июля сообщает РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года.

Происшествия В реке Воронеж нашли труп мужчины В Липецке 22 июля в реке Воронеж водолазы вытащили из воды тело мужчины. Как отмечают очевидцы, труп обнаружили рыбаки.

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Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 3

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Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 233

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Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 85

Происшествия МВД подключило дипломатов к урегулированию ситуации с мигрантами «Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств», — отмечено в сообщении. 1

Общество В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%. 26