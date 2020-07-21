Экономика
Газета.RuМинфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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В Челябинской области за сутки коронавирус подтвержден у 129 человек
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Inkazan вчера в 05:24
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
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В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
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Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
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Оперштаб сегодня, 23 июля сообщает о лабораторно подтвержденных новых 95 случаях заболевания.
Саратов.Экспресс 02:04
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На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217
В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес
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71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
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Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
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