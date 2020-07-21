Экономика
Городской ревизорПриостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ
В соответствии с мерами, призванными сбалансировать федеральный бюджет, сокращения коснутся не только военной сферы: расходы бюджета в общем в названный период будут снижены на 10%. Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.
Читать в источнике
Оценить610
с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБКвчера в 02:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Общество
В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом
Позже минздрав Бурятии сообщил, что в этом случае речь шла не о повторном заражении, а об «особенности рецидивирующего течения COVID-19».
РБК 12:54
Гаджеты
Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально
Новая модель смартфона OnePlus Nord по сути стала удешевленным вариантом флагманской модели OnePlus 8. Так, у аппарата имеется корпус с использованием металла и стекла, а еще у нем есть фирменный рычаг для беззвучного режима.
Astera вчера в 13:14
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Путешествия
Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня вчера в 22:54
Экономика
Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода.
Lenta.ru 13:33
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии
Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 13:52
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Армия и оружие
Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020
На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Ведомости 20 июля в 12:23
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Футбол
«Вильярреал» заплатит 20 миллионов евро за полузащитника «Реала»
Сообщается, что «Вильярреал» заплатит за 22-летнего игрока 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2023 года.
Матч ТВ 13:02
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей
Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
Югополис 09:02