Общество
ИзвестияПриостановка по требованию: что будет дальше с «Северным потоком – 2»
«Северный поток – 2» будет достроен в любом случае, а Россия продолжит и дальше реализовывать свои экономические проекты невзирая на все санкции. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ведение очередных экономических ограничений со стороны США.
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Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Гаджеты
Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac
Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Общество
Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США
Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Наука
Ученые выяснили, как время суток влияет на память
Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
Экономика
Вице-премьер Юрий Трутнев отметил эффективность «крабового» закона
Об эффективности новой законодательной нормы рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Происшествия
У сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошел обыск
Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в твиттере, что соратника Алексея Навального увезли в Следственный комитет.
Наука
Физиками объяснено слипание овсяных колечек
Американские специалисты разработали численную модель и рассказали, почему овсяные колечки слипаются.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Политика
Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня
Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время.
Общество
В Чите на площади Ленина открыли зимний каток и фонтан
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в Идлибе
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Транспорт
СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат кабинета министров, часть реформы запустят уже в январе, после публикации документа в официальном издании.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Кино