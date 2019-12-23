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«Северный поток – 2» будет достроен в любом случае, а Россия продолжит и дальше реализовывать свои экономические проекты невзирая на все санкции. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ведение очередных экономических ограничений со стороны США.
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«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт

NewInform07:29

Приостановка по требованию: что будет дальше с «Северным потоком – 2»

Известиявчера в 16:01
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