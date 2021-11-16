Коростенский суд Житомирской области постановил привлечь владельца компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, Марка Цукерберга соответчиком по иску мэра города Овруч Ивана Коруда о защите чести и достоинства.
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци объявил о том, что в следующем сезоне продолжит карьеру в «Формуле Е». Джовинацци подписал контракт с командой «Дрэгон-Пенске» после того, как узнал о потере места в «Формуле-1» в следующем сезоне, поскольку в «Альфа Ромео» решили пригласить вместо него Чжоу Гуаньюя.