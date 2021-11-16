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Приостановка процесса сертификации «Северного потока 2» может продлиться 4-6 недель

Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило
 процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток–2".
BaltNews.lt
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
РИА Новости
Декабрьский фьючерс на газ на хабе TTF 16 ноября вырос сразу на 18%, до €94,6 за 1 МВт•ч, то есть превысив отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров.
Коммерсантъ
В Соединенных Штатах считают Северный поток-2 способом России продолжать агрессию против Украины, лишив Киев доходов за транзит газа.
Znak.com

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