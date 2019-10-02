Экономика
Агентство страховых новостейПриостановлено дело о банкротстве «КРК-Страхования»
Судом установлено, что приказом Банка России от 3 сентября 2019 г. у ООО "КРК-Страхование" отозваны лицензии.
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Банкротство кузни и банк-растеряха: громкие дела волгоградского Арбитража в сентябре
НовостиВолгограда.рувчера в 07:57
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Хоккей
Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ
ТАСС вчера в 21:45
Происшествия
В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Кино
В Сети появился трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
РИА Новости вчера в 16:55
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Происшествия
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.
РБК 07:55
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Футбол
Россия проиграла Ирландии 0:35 на Кубке мира по регби
Сборная России по регби потерпела третье подряд поражение на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Чемпионат 08:52
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
Известия 09:44
Политика
Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Политика
Путин пообещал наказать скрывающих данные о ЧС чиновников
Президент Владимир Путин поручил ввести для должностных лиц и организаций ответственность за несвоевременное представление информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.
РБК 09:35
Политика
Зеленский утвердил нового секретаря СНБО
На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен Алексей Данилов.
Известия 08:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Политика
Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
Взгляд.ру 06:35
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Политика
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Избранный главой Кабардино-Балкарии Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45