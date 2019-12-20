Политика
Южный ФедеральныйПриостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". В заявлении, размещенном на сайте компании, сказано, что деятельность приостановлена в ожидании принятия закона об американском оборонном бюджете.
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с чего всё началось
Швейцарская компания Allseas, осуществляющая укладку труб российского газопровода «Северный поток-2», приостановила строительство, сообщается в заявлении подрядчика.Аргументы и Фактывчера в 20:03
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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Спорт
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Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Армия и оружие
На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Авто
Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Экономика
СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Общество
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
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Для разработки спутников Apple создала секретную команду
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, стало известно, что в компании Apple существует свое секретное подразделение, на которое возложена разработка интернет-спутников.
Культура
Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы» на «ТНТ»
Вчера в Москве прошли съемки финала очередного шоу «Танцы». После сезона выступлений зрители определили победителя соревнования.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
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Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
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