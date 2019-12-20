Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПриостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". В заявлении, размещенном на сайте компании, сказано, что деятельность приостановлена в ожидании принятия закона об американском оборонном бюджете.
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с чего всё началось
Швейцарская компания Allseas, осуществляющая укладку труб российского газопровода «Северный поток-2», приостановила строительство, сообщается
 в заявлении подрядчика.
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