Политика
Южный ФедеральныйПриостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". В заявлении, размещенном на сайте компании, сказано, что деятельность приостановлена в ожидании принятия закона об американском оборонном бюджете.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак
Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Происшествия
Французского хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Во Франции врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека заподозрили в сексуальных домогательствах в отношении 349 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Политика
В «Нафтогазе» назвали крайний срок подписания соглашения с «Газпромом»
Все соглашения по транзиту газа через территорию Украины должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы поставки топлива продолжились с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Происшествия
В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
Происшествия
В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека
В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Политика
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Футбол
Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу
Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Шоу-бизнес
Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики
Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал отца, подозреваемого в изнасиловании дочери
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.