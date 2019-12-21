Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПриостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". В заявлении, размещенном на сайте компании, сказано, что деятельность приостановлена в ожидании принятия закона об американском оборонном бюджете.
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Оператор «Северного потока-2» прокомментировал приостановку проекта

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Оператор «Северного потока 2» пообещал работать над скорейшим завершением проекта

Интерфакс04:45

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

РБКвчера в 19:21

Allseas приостановила работу над строительством «Северного потока — 2»

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RT на русскомвчера в 19:32

Швейцарская Allseas остановила укладку труб «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 19:24

Подрядчик «Северного потока - 2» приостановил работы из-за угрозы санкций США

ТАССвчера в 19:57
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:17, Ашберн

Европейцы начали разбегаться от «Северного потока-2»

Вести.UZ06:46
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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В Роскачестве оценили российские игристые вина

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Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
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