Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". В заявлении, размещенном на сайте компании, сказано, что деятельность приостановлена в ожидании принятия закона об американском оборонном бюджете.

Биатлон Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.

Происшествия Французского хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей Во Франции врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека заподозрили в сексуальных домогательствах в отношении 349 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.

Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.

Политика В «Нафтогазе» назвали крайний срок подписания соглашения с «Газпромом» Все соглашения по транзиту газа через территорию Украины должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы поставки топлива продолжились с 1 января 2020 года.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Шоу-бизнес Дана Борисова после скандала сдала анализы на наркотики Борисова уточнила, что отправилась в лучшую столичную химическо-токсическую клинику на Симферопольском бульваре, где сдала тест на венозную кровь, который стоит 15 тыс. рублей.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.