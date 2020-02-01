с чего всё началось

Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Политика Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Энергетика Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.

Транспорт Минтранс предложил увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД Новый проект минтранса должен увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».

Экономика Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.

Политика К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.

Политика ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.

Здоровье Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.

Политика Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.