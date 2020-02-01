Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПриостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
РБК15:04

Подробнее о событии

В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

ТАСС15:18

Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем

РБК15:04

Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

RT на русском15:00

Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

Известия12:27

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Интерфакс12:18

М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай

Агентство Москва12:12

В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай

РИА Новости15:01
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
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Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

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Общество

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ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
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NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет — фото

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Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

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В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
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