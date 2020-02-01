Политика
ИнтерфаксПриостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.РБК15:04
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Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что администрация разорвет все отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Транспорт
Минтранс предложил увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Новый проект минтранса должен увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ
Теннис
Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин
Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
Футбол
«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Происшествия
Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Политика
К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон
Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати тяжело переживает расставание родителей
Отвечая на вопрос одной из подписчиц, родительница рэпера подтвердила, что Алиса очень переживает из-за расставания родителей.
Здоровье
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Хоккей
Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей
В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Политика
Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
Космос
Гигантский телескоп заглянет в прошлое Вселенной
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине
В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Политика
В США вводят режим ЧС из-за распространения коронавируса
Власти США приняли решение ввести с воскресенья режим ЧС в стране из-за распространения коронавируса.
Космос
NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет — фото
NASA показало, как "состарился" марсоход Curiosity за прошедшие семь лет работы. Космическое агентство сравнило два снимка ровера.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Политика
Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.