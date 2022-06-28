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При ракетном обстреле в Новой Каховке Херсонской области со стороны Украины погиб ребенок

При ракетном обстреле в Новой Каховке Херсонской области со стороны украинских войск погиб ребенок.
Lenta.ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты из «Точки-У» по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области.
ФАН
В результате обстрела скончался ребенок, трое взрослых получили ранения.
РЕН ТВ
По данным источника, благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но обломками ракет убит один ребенок, также три мирных жителя получили ранения.
Взгляд.ру

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Жертвой ракетного удара ВСУ по Херсонской области стал ребенок
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При ракетном обстреле в Новой Каховке Херсонской области со стороны Украины погиб ребенок
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Источник: ребенок погиб от обломков сбитой над Новой Каховкой украинской ракеты
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