Газета.RuПри расчете ремонта по ОСАГО начнут учитываться цены аналогов запчастейНовые правила вступят в силу 11 сентября нынешнего года, изменения методики определения размера расходов на ремонт зарегистрировал Минюст, сообщил Банк России.Газета.Ru"Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти", - добавили в Банке России.Газета.RuПри формировании цены в справочниках средней стоимости запчастей сейчас учитываются цены как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти.ИнтерфаксЦеновые справочники ОСАГО используются для определения размера выплат на восстановительный ремонт автомобиля.Frank MediaЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuFrank MediaАргументы и ФактыСеверпостВечерняя МоскваЖурнал Авто.руРоссийская газетаПодробнее о событииПри расчете ОСАГО будут учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастейАргументы и Факты12:36При расчете ремонта по ОСАГО начнут учитываться цены аналогов запчастейГазета.Ru11:08ЦБ: с 11 сентября выплата по ОСАГО будет рассчитываться с учетом цен аналогов оригинальных запчастейАгентство страховых новостей11:48В Центробанке заявили, что при расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастейРЕН ТВ11:32Цены аналогов запчастей будут учитываться с 11 сентября в справочниках для расчета ремонта по ОСАГОАгентство Москва11:10При расчете ремонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов автозапчастейФедералПресс11:52При расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастейТАСС10:58Показать ещёОценить40Поделиться