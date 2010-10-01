Экономика

Вести.RuВести.RuПрирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

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Число выявленных заболевших COVID-19 в России выросло до 537 210 человек, сообщает оперативный штаб. За последние сутки заболели 8 246 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных стал самым низким с 1 мая (тогда было зафиксировано 7933 случая).
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