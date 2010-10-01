Экономика
Вести.RuПрирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая
Число выявленных заболевших COVID-19 в России выросло до 537 210 человек, сообщает оперативный штаб. За последние сутки заболели 8 246 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных стал самым низким с 1 мая (тогда было зафиксировано 7933 случая).
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Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Аренда дач в Тульской области выросла на 14%
В Тульской области аренда дачи поднялась на 8 - 14% (от 38 000 до 44 000 рублей).
Тульская пресса вчера в 13:38
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 05:34
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Экономика
У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец
Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.
Ведомости 00:40
Здоровье
В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусно инфекцией.
АиФ Пермь 03:46
Общество
Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ вчера в 21:47
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Игры
Разработчики Little Devil Inside изменят модели персонажей из-за обвинений в расизме
Авторы Little Devil Inside исправят модели персонажей с красными губами и масками, которых ранее показали в трейлеры игры.
CyberSport.ru вчера в 07:08
Общество
Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Спорт
«Resident Evil 8» не выйдет на консолях текущего поколения
"Resident Evil 8" выйдет только на PС, PlayStation 5 и Xbox Series X, игнорируя при этом PS4 и Xbox One из-за их слабых характеристик для этой игры.
SM News 04:05