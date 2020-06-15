Число выявленных заболевших COVID-19 в России выросло до 537 210 человек, сообщает оперативный штаб. За последние сутки заболели 8 246 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных стал самым низким с 1 мая (тогда было зафиксировано 7933 случая).

Прирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

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