Экономика
REGNUMПришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Политика
Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии
В беседе с журналистами турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Общество
В Японии еще 70 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере
Наука
Ученые: Динозавры стали теплокровными в процессе эволюции
Израильские ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что динозавры постепенно перешли от холоднокровных ящероподобных к теплокровным птичьим в процессе эволюции.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
Биатлон
Российских биатлонистов Устюгова и Слепцову поймали на допинге
Футбол
Пляжный футбол. «Спартак» вышел в финал Клубного чемпионата мира
В полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве и завершится в воскресенье, 16 февраля.
Биатлон
Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи на Дальнем Востоке
Заметно выросшие на Дальнем Востоке цены на овощи в связи с закрытием границы с Китаем уже начали снижаться.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
Игры
Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Экономика
Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз
Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.
Общество
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
Общество
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Космос
SpaceX дважды отложила запуск спутников Starlink
Компания SpaceX Илона Маска два раза за уикенд отложила запуск новой партии из 60 спутников интернет-связи Starlink.
Происшествия