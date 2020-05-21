Финансы
РИА НовостиПришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.
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Финансовые аналитики ожидают, что в июне доллар будет стоить от 70 до 74 рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:32
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Армия и оружие
Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России
Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны.
Вестник Кавказа вчера в 09:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
«И тут русская угроза»: Норвегию пугают разработки нефти в Арктике
Дале заявил журналистам, что у российских компаний уже имеется разрешение и лицензии на нефтеразработки в Арктике.
ИА Новороссия 09:53
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Политика
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 09:56
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Экономика
Политолог спрогнозировал обвал курса рубля до 110 за доллар этим летом
Политолог Валерий Соловей не сомневается в обвале рубля.
Наша версия 10:39
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
Экономика
Радиостанции Петербурга попросились в список пострадавших
Радиостанции Петербурга направили в правительство города обращение с просьбой включить их в список компаний, которые пострадали из-за коронавируса.
DP.RU 10:57
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Спорт
Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет в 2021 году
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за распространения коронавируса.
РЕН ТВ 00:24
Финансы
Силуанов опроверг отмену бюджетного правила
Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 10:55
Политика
Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена
Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM вчера в 05:21
Здоровье
AP: в России более 9 тыс. медработников заражены коронавирусом
«Официальные заявления и новостные сообщения в более чем 70 регионах России показывают, что по меньшей мере 9479 медицинских работников заразились коронавирусом в прошлом месяце и более 70 умерли»,— говорится в сообщении агентства.
Коммерсантъ 06:10
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru вчера в 06:52
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве в обнинском радиологическом центре
Ученый, пострадавший 19 мая при взрыве в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске, умер в больнице.
Интерфакс 09:12
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru вчера в 05:53
Биатлон
Тихонов ответил Губерниеву на слова о массовом допинге в биатлоне
Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на слова о массовом допинге в СБР.
РИА Новости 08:54
Наука
Птицы разных видов могут понимать друг друга
Популярная механика вчера в 03:58