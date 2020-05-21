Финансы
РИА НовостиПришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:48
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность
Самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) привели войска в полную боевую готовность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:18
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не исключил возможную отмену Олимпийских игр в Токио.
Vprognoze.ru 04:18
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Общество
ВОЗ заявила о начальной фазе стабилизации по коронавирусу в Москве
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве пока еще высока, российская столица находится на начальном этапе стабилизации по COVID-19.
BFM.ru 04:02
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Созданный в нижегородском НИИ радиотехники радар обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушной цели, летящей со скоростью до 8000 км/ч, на высоте до 200 и удалении до 450 километров.
Российская газета 04:29
Здоровье
Почти 40 медиков в краевой больнице Барнаула заразились коронавирусом
Некоторые заразившиеся медики помещены в госпитали Барнаула, другие – проходят лечение дома с соблюдением карантинного режима.
Национальная служба новостей 05:03
Общество
8 849 зараженных коронавирусом выявлено в России за сутки
Наибольшее число зараженных COVID-19 фиксируется в трех регионах России: Москва - 155 219 (+2 913 за сутки) Московская область - 30 983 (+892 за сутки) Санкт-Петербург - 12 203 (+408 за сутки) Мировая статистика по коронавирусу на 21 мая В мире на сегодняшний день, по данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных зараженных составляет 5 000 561 человек.
Bobsoccer 03:36
Общество
На Сахалин не пустят без отрицательного теста на коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ввели цифровые пропуска для прибывающих в регион.
REGNUM 02:56
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
РИА Новости 05:02
Происшествия
В Петербурге дагестанца задержали за ранение оппонента в голову
В Петербурге задержали участника конфликта со стрельбой в ресторане, который произошел в декабре прошлого года.
Мойка78 04:48
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Авто
Volvo ограничила максимальную скорость своих автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям.
Автоновости дня вчера в 03:21
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 19 мая в 12:35
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews 19 мая в 07:40
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета 19 мая в 14:21
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12