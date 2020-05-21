Финансы
РИА НовостиПришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.
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Финансовые аналитики ожидают, что в июне доллар будет стоить от 70 до 74 рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:32
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Общество
Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня
«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
REGNUM 10:37
Здоровье
Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам
Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Наука
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга
Ученые из Германии и Франции отметили, что все чаще сообщается о влиянии коронавируса на нейроны человеческого мозга.
РИА Новости 09:35
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
RT на русском 06:35
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° 08:27
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Путин потребовал от руководства вузов не повышать стоимость обучения
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране не является поводом для увеличения стоимости обучения в высших учебных заведениях.
Известия 09:10
Спорт
Мутко высказался о возможном проведении Олимпиады без зрителей
Экс-министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слухи о том, что летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут пройти без зрителей.
RT на русском 10:12
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Политика
NYT: США объявят о выходе из Договора по открытому небу в пятницу
США объявят России о своем решении по выходу из Договора по открытому небу в пятницу, 22 мая.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к закону об образовании с целью укрепления воспитательной составляющей.
Политическая Экспертиза 10:05
Общество
Доктор Мясников рассказал о своих квартирах
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников, рассказал о своей недвижимости.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына
В Коломне следователи предъявили обвинения 24-летней женщине, которая убила своего девятимесячного сына.
Вечерняя Москва 02:58
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать.
Пятый канал вчера в 09:48
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Ученые предложили лучший способ для борьбы с пандемией коронавируса
Наиболее эффективная стратегия борьбы с распространением COVID-19 заключается в чередовании режима самоизоляции и частичного снятия ограничений в течение полутора лет.
Народные новости 09:47
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Энергетика
Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну
Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 04:11