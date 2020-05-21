Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.

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