с чего всё началось

Позвольте мне объяснить вашими терминами, Apple. Представьте, что вы кричите о том, что ваши разработки и идеи, годы работы и часть вашего сердца были украдены вашим злейшим врагом, но кому-то невежественному наплевать на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства В начале ноября Bloomberg сообщил, что власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили его с помощью программы инвестиций в экономику страны.

Энергетика В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.

Общество В России ускорят введение обязательной маркировки домашних животных До конца года в Госдуму внесут законопроект об обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

Наука Установлен новый верхний предел массы нейтрино Международная команда исследователей использовала новый спектрометр, с помощью которого установила верхний предел для массы нейтрино.

Здоровье Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Космос На МКС из строя вышли все туалеты На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.