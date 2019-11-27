Политика

Газета.RuГазета.RuПристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым. Об этом он написал в своем Twitter.
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Вадим Пристайко
Позвольте мне объяснить вашими терминами, Apple. Представьте, что вы кричите о том, что ваши разработки и идеи, годы работы и часть вашего сердца были украдены вашим злейшим врагом, но кому-то невежественному наплевать на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей.
— Вадим Пристайко, украинский политикРИА Новости Крым 12:28
с чего всё началось
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", – написал Пристайко в Twitter
, отметив, что чувствует себя именно так.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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