с чего всё началось

Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Авто Самый дорогой тягач в мире продан на аукционе Кастомный локомотив THOR 24 был продан за рекордные 13 400 000 долларов на аукционе в Саудовской Аравии.

Происшествия Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Кино BadComedian разгромил сразу три российских фильма Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.

Политика «Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль» Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести переговоры о новом контракте о транзите газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, но ситуацию усложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Религия У православных 28 ноября начинается Рождественский пост У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

Хоккей За СКА дебютирует 17-летний вратарь Помимо Аскарова, в составе СКА выйдут на лед еще трое игроков, чей возраст меньше 20 лет.