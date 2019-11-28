Политика

REGNUMREGNUMМИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма

Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
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"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", – написал Пристайко в Twitter
, отметив, что чувствует себя именно так.
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