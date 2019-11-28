Политика
REGNUMМИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма
Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
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с чего всё началось
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", – написал Пристайко в Twitter, отметив, что чувствует себя именно так.Радио Sputnik13:54
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Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
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Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
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Самый дорогой тягач в мире продан на аукционе
Кастомный локомотив THOR 24 был продан за рекордные 13 400 000 долларов на аукционе в Саудовской Аравии.
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BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Политика
«Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль»
Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести переговоры о новом контракте о транзите газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, но ситуацию усложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Baijiahao (Китай): союзники США наблюдают за территорией России, а американские войска стягиваются у ее границ. Россия: вы думаете о том, чтобы напасть? (Baijiahao)
Эстония — единственная соседняя России страна, которая не ратифицировала договор о границах.
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У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
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Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
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Общество
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Хоккей
За СКА дебютирует 17-летний вратарь
Помимо Аскарова, в составе СКА выйдут на лед еще трое игроков, чей возраст меньше 20 лет.
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Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Общество
Российский снайпер установил новый мировой рекорд
Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.