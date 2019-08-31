Политика
RT на русскомСоветники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине. Об этом в своём Twitter написал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. «В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — сообщил он.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы офиса украинского президента Владимира Зеленского, страну представят новоназначенный глава МИДа Вадим Пристайко и помощник главы государства Андрей Ермак, передаёт УНИАН.News.ru31 августа в 03:20
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2 сентября советники лидеров стран «нормандской четверки» обсудят подготовку к саммиту
Московский Комсомолецвчера в 17:42
В Кремле рассказали, кто представит Россию на встрече «нормандской четверки»
URA.Ru30 августа в 19:49
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:10, Вашингтон
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
The India Today объяснил, зачем Моди едет на ВЭФ
Визит индийского премьера Нарендры Моди во Владивосток в первую очередь для участия во Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приведет к расширению бизнес-сотрудничества между Индией и Россией, а также укрепит двусторонние связи.
Газета.Ru 09:48
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
Матч ТВ 18:17
Политика
Зеленский устроил скандал на линейке у сына-первоклассника
Зеленский запретил журналистам снимать 6-летнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьёй.
Life.ru 05:30
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Баскетбол
Сборная России по баскетболу выиграла второй матч на чемпионате мира
Российские баскетболисты обыграли Южную Корею со счетом 87:73, таким образом, подопечные Сергея Базаревича одержали вторую победу в двух первых матчах на чемпионате мира в Китае.
Свободная Пресса 10:35
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Экономика
ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила, что не оставит без внимания прогнозы роста цен на авиабилеты.
РБК 08:40
Общество
Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа
Мариинский городской суд Кемеровской области закрыл на 30 дней детский сад №9 «Аленка» из-за превышения концентрации радона в игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы.
Sibnet Новости 22:58
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первого президента Республики Крым Юрия Мешкова вывели из состояния искусственной комы, он пришел в сознание.
Известия 14:39
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Армия и оружие
Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
Экономика сегодня 08:02
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
РИА Новости 17:19
Футбол
Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат 05:17
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42