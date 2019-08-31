с чего всё началось

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине. Об этом в своём Twitter написал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. «В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — сообщил он.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика The India Today объяснил, зачем Моди едет на ВЭФ Визит индийского премьера Нарендры Моди во Владивосток в первую очередь для участия во Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приведет к расширению бизнес-сотрудничества между Индией и Россией, а также укрепит двусторонние связи.

Футбол Защитник Брызгалов стал игроком «Факела» Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.

Политика Зеленский устроил скандал на линейке у сына-первоклассника Зеленский запретил журналистам снимать 6-летнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьёй.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Баскетбол Сборная России по баскетболу выиграла второй матч на чемпионате мира Российские баскетболисты обыграли Южную Корею со счетом 87:73, таким образом, подопечные Сергея Базаревича одержали вторую победу в двух первых матчах на чемпионате мира в Китае.

Происшествия В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Экономика ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила, что не оставит без внимания прогнозы роста цен на авиабилеты.

Общество Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа Мариинский городской суд Кемеровской области закрыл на 30 дней детский сад №9 «Аленка» из-за превышения концентрации радона в игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Энергетика Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.

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Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Происшествия Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.

Футбол Сборная России тренируется без Черышева и Головина Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.