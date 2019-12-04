с чего всё началось

Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже. Он отметил, что проект коммюнике был утверждён в начале сентября советниками лидеров четырёх стран.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Политика В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Здоровье Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.

Происшествия Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.