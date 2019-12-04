Политика

Мой БрянскМой БрянскПристайко рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже. Он отметил, что проект коммюнике был утверждён в начале сентября советниками лидеров четырёх стран.
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с чего всё началось
Пристайко назвал документ "не совсем амбициозным", "очень осторожным" и предусматривающим "фиксацию достижений", цитирует министра издание "Европейская правда
".
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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