Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.

Пристайко рассказал о возможной войне между Россией и Белоруссией

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