Политика
RT на русскомПристайко рассказал о возможной войне между Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.
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Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro добрался до России
Компания Chery готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Интернет
Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру
В Южной Африке компания Google в дальнейшем не будет поддерживать бесплатный сервис Wi-Fi.
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
Игры
Весной для Outward выйдет дополнение The Soroboreans
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России победить в войне с США
Китайские журналисты издания Sina оценили шансы России победить в войне с США.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Общество
Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела «Сети»
Художники, сценаристы, режиссеры и аниматоры выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"*: представители анимационного кино требуют пересмотра приговора для участников уголовного разбирательства.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Происшествия
Уголовное дело о хищениях в Суворовском училище возбудили в Петербурге
Уголовное дело возбудили в отношении чиновника Минобороны Юрия Домолазова.
Политика
В России сохранится действие украинских паспортов после 1 марта
Напомним, для поездок из России на территорию Украины украинцы по-прежнему смогут пользоваться как гражданским паспортом, так и свидетельством о рождении (для детей).
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Общество
Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ
После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Здоровье
В Тульской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Тульской области за неделю зарегистрировано 9110 случаев гриппа и ОРВИ.
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Армия и оружие
Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.