Политика

RT на русскомRT на русскомПристайко рассказал о возможной войне между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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