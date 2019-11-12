Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.

Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате

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