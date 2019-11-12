Политика
RT на русскомПристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Глава МИД Украины заявил о наличии «примерных дат» для встречи в нормандском формате
Экономика сегоднявчера в 16:16
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 10 ноября в 12:13
Политика
Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита
Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Взгляд.ру вчера в 20:16
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 10 ноября в 09:14
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Общество
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
Life.ru вчера в 13:31
Общество
В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода
В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.
Lenta.ru 00:58
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Происшествия
На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин
Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо во время съемок
ФАН вчера в 17:09
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 09 ноября в 15:50
Гаджеты
Apple Watch Series 6 получат усиленную водонепроницаемость и экран MicroLED
Apple Watch Series 6 будут поставляться с улучшенной функцией отслеживанием сна и дисплеем MicroLED.
iXBT.com 00:21
Общество
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM вчера в 06:05
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Экономика
Накопить на квартиру амурчане могут за шесть лет
Как показало исследование, амурчане при среднем доходе в 48,7 тысяч рублей и цене квартиры в 3,5 миллиона будут копить на собственное жилье порядка шести лет.
ИА Порт Амур вчера в 22:39
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 10 ноября в 23:28
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям
Московская премьера российско-итальянского фильма Андрея Кончаловского "Грех" о скульпторе Микеланджело Буонарроти состоялась в киноцентре "Октябрь" в понедельник.
ТАСС вчера в 13:37
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Футбол
На матч Россия-Бельгия продали все билеты
Матч сборных России и Бельгии в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 пройдет при заполненных трибунах.
АБН 00:06
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Здоровье
Количество привитых от гриппа россиян выросло до 55,2 млн
Число россиян, которые сделали прививку от гриппа увеличилось на 3 млн человек.
Аргументы и Факты 00:51