Политика
Московский КомсомолецПристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Нейрохирург Александр Тушев на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал в интервью "Вечерней Москве" о шансах на выздоровление больных с опухолью головного мозга и симптомах данного недуга.
РИА Новости 18:44
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Космос
Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос
Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM 17:37
Политика
Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский признал сложность ситуации со статусом Крыма, но пообещал бороться за возвращение полуострова "не только словами".
Life.ru 03:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Политика
В США завершают проверку обстоятельств начала расследования Мюллера
Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершает проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года.
ТАСС 18:45
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Транспорт
Для Крымской железной дороги купили вагоны и локомотивы
Росимущество купило 166 пассажирских вагонов дальнего следования и десять локомотивов, сообщила пресс-служба Минтранспорта России.
Независимое телевидение Севастополя 09:04
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Общество
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
При артрите врачи запрещают употреблять насыщенные жиры, которые можно найти в сыре, сливочном масле и красном мясе.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone снизились в РФ
После мероприятия, стало известно, что для россиян больше не будут доступны старые модели устройств, а для покупки предлагают только iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также прошлогодний флагман iPhone XR.
Astera вчера в 12:00
Политика
Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину
Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.
РЕН ТВ 10 сентября в 22:19
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Авто
Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер
Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.
Авторевю 11 сентября в 08:08
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Космос
NASA защитило эскизный проект телескопа WFIRST
N+1 09 сентября в 02:01
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 14:52
Здоровье
Неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени
VII ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени 12 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.
Тюменская линия вчера в 09:21
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Хоккей
«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» благодаря шайбе Зарипова
Красная весна 14:34