Общество
Газета.RuПриставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" предложил Минюст.
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В Минюсте предложили разрешить судебным приставам ломать дверь для проверки перепланировки
Комсомольская правда01:58
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