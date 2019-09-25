Общество

Газета.RuГазета.RuПриставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" предложил Минюст.
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