Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Культура Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.

Футбол «Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.

Политика Беглов представил вице-губернаторов на утверждение ЗакСа Петербурга На заседании в Мариинском дворце Александр Беглов заявил, что в соответствии со статьей устава о правительстве Петербурга он представляет депутатам ЗакСа кандидатуры для согласования на должность вице-губернаторов.

Гаджеты Суббренд Redmi официально представил смартфон Redmi 8A Суббренд Xiaomi Redmi официально представил бюджетный смартфон Redmi 8A.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Происшествия В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.

Музыка Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Политика В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.

Политика Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.

Экономика Власти Украины будут конфисковывать землю, если ее купят россияне Власти Украины намерены конфисковывать землю, если ее купят граждане России или российские компании, заявил украинский замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Политика Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Происшествия Следователь по делу актера Устинова подал рапорт об отставке Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.

Происшествия На Ямале погибший полицейский написал кровью на стенах имена обидчиков На стенах кровью написаны фамилии полицейских начальников и сказано, что они виновны в смерти участковых.