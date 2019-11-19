Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП.

с чего всё началось

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. Оба ведомства работают над законопроектом, призванным защитить граждан от недобросовестных коллекторов.

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

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