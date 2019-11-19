Общество
Lenta.ruПриставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить183
с чего всё началось
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Футбол
Клюйверт советовал де Лихту перейти в «Барселону»
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Патрик Клюйверт рассказал, что в летнее трансферное окно советовал 20-летнему голландскому защитнику Маттайсу де Лигту перейти в стан «сине-гранатовых».
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Общество
Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Политика
Зеленский о суеверии: «Корабли вернут — тогда побреюсь»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа
Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Футбол
Шомуродова может арендовать турецкий «Галатасарай»
После травмы форварда Андоне Флорина футбольная команда "Галатасарай" хочет арендовать в зимний трансферный период 24-летнего игрока "Ростова" Элдора Шомуродова.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Политика
Эрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Технологии
Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря
Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Экономика
Медведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью
Во вторник Совет министров Союзного государства России и Беларуси продолжил согласование планов союзного строительства.
Общество
Главой Челябинска избрана Наталья Котова
По итогам голосования победу одержала Наталья Котова, которая до этого трудилась первым заместителем главы города, а с конца июня исполняла обязанности мэра после ухода с этого поста Владимира Елистратова.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Наука
143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу
Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Спорт
Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси
Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации.