Общество
Lenta.ruПриставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП.РБКвчера в 16:00
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