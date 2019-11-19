Общество

Lenta.ruLenta.ruПриставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП.
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