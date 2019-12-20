Экономика
КоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ
По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу
Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Общество
Константин Котов обжаловал «дадинскую» статью в Конституционном суде
По словам адвокатов Марии Эйсмонт и Сергея Голубка, которые представляют интересы Котова в КС, в жалобе их подзащитный утверждает, что эта статья нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
Здоровье
Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
Культура
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии
Студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, изучающая курс биохимии, выиграла конкурс «Мисс Америка – 2020», проведенный в Коннектикуте.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Экономика
В режиме умеренного предновогоднего ралли
Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности».
Технологии
Уникальный самолет пополнил сегодня парк авиапредприятия «Северсталь»
Сегодня парк авиапредприятия в Череповце пополнил новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Политика
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Общество
В Еврейской автономной области 31 декабря объявили выходным днем
Власти Еврейской автономной области утвердили перенос выходного с субботы, 28 декабря, на 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.
Экономика
Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов
Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
Армия и оружие
Сирия начала новую военную операцию в Идлибе
Сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.
Общество