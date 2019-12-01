Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ

По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ19 декабря в 17:31

Подробнее о событии

Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Фактывчера в 05:47

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ru19 декабря в 20:38

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ruвчера в 00:58

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПресс19 декабря в 22:55

В России резко вырастут тарифы ЖКХ

AmurMedia.ru19 декабря в 22:05

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ruвчера в 00:58

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъ19 декабря в 17:31
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Футбол

АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Спорт-Экспресс 14:55
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Культура

Малахов перепел песню про пять минут

Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Вечерняя Москва 10:25
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс вчера в 19:35
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Армия и оружие

В США оценили новый автомат спецназа России

В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Актуальные Новости вчера в 01:30
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК вчера в 08:05
Происшествия

Поисковики нашли «черные ящики» разбившегося в Конго Ан-72

Известия 11:45
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости вчера в 07:04
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Технологии

Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

Волга-Медиа 19 декабря в 21:04
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 12:41
Музыка

Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Народные новости 18:29
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Футбол

БК «Париматч» подарит до 10 000 рублей за успешные ставки на НБА и НХЛ

За три успешных пари игрок получит 500 бонусных рублей, за пять – 900 рублей, за восемь – 1500 рублей, за десять – 4000 рублей и т.д. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей.
Metaratings 19 декабря в 10:01
Армия и оружие

В США начинаются войсковые испытания вертолетов MH-139A Grey Wolf

ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolfhttps: / / t.co / WqjUPby0xu pic.twitter.com / N1DPFYKSD4 — TOPWAR (@ topwar_ru) December 21, 2019 Издание отмечает, что новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139 получил официальное обозначение MH-139A Grey Wolf.
SM News 11:01
Кино

Джеймс Кэмерон планирует еще раз показать «Аватар» в кино

Режиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить фильм «Аватар» перед сиквелами, сообщает USA Today.
Слово и Дело 16:55
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 19 декабря в 17:09
Общество

Актриса Джейн Фонда встретила свой 82-й день рождения в тюрьме

РЕН ТВ 14:13
Гаджеты

Radeon RX 5600 XT приписывают GPU от Radeon RX 5700 и выход в январе

iXBT.com 13:39
Армия и оружие

ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА

Патрульный катер ВМС Ливии на востоке страны задержал гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в ливийских территориальных водах, сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
РИА Новости 17:57
Авто

Произведённые в Китае Tesla Model 3 подешевеют — Bloomberg

Американская автокомпания Tesla намерена снизить цены на электрокары Model 3, произведённые в Китае.
REGNUM 19 декабря в 03:31
Технологии

Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
3DNews вчера в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
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