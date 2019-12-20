Экономика
КоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ
По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия
Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Происшествия
Четверо полицейских погибли в страшной аварии в Алтайском крае
СКР обнародовал кадры с места аварии. ДТП произошло вечером 19 декабря в Алейском районе.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др.
Интернет
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook
Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Политика
ЛНР: Донбасс и Киев не достигли договоренностей об обмене пленными
На прошедшей в Минске встрече представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными.
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Гаджеты
В преддверии 2020 года UL Benchmarks объявила об окончании поддержки 3DMark 11, PCMark 7 и Powermark
14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — в этой связи и UL Benchmarks решила завершить поддержку ряда своих продуктов.
Политика
В Киеве заявили, что по итогам переговоров с РФ по газу нет предательства нацинтересов
Премьер Украины Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Политика
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Происшествия
В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино
В Москве завели уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба в районе Марьино, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Общество
Полицейские захотели получить право изымать детей из семей
МВД России хочет изменить Семейный кодекс, чтобы дать своим сотрудникам возможность изымать ребенка из семьи при наличии угрозы его жизни и здоровью.
Здоровье
В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А
В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Кино
Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.