Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ

По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъвчера в 17:31

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Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ru00:58

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ru00:58

Банки и ЖКХ выступили против новых правил взыскания долгов

Новые Известиявчера в 23:22

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПрессвчера в 22:55

В России резко вырастут тарифы ЖКХ

AmurMedia.ruвчера в 22:05

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ruвчера в 20:38

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Газета.Ru 02:02
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия 04:37
Происшествия

Четверо полицейских погибли в страшной аварии в Алтайском крае

СКР обнародовал кадры с места аварии. ДТП произошло вечером 19 декабря в Алейском районе.
Вести.Ru 01:50
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др.
РБК 00:30
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Политика

ЛНР: Донбасс и Киев не достигли договоренностей об обмене пленными

На прошедшей в Минске встрече представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными.
Вечерняя Москва 18 декабря в 13:42
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
ТАСС 04:17
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Гаджеты

В преддверии 2020 года UL Benchmarks объявила об окончании поддержки 3DMark 11, PCMark 7 и Powermark

14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — в этой связи и UL Benchmarks решила завершить поддержку ряда своих продуктов.
3DNews 04:17
Политика

В Киеве заявили, что по итогам переговоров с РФ по газу нет предательства нацинтересов

Премьер Украины Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.
ПРАЙМ 04:45
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Вести.Ru вчера в 18:02
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:24
Происшествия

В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино

В Москве завели уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба в районе Марьино, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 03:11
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
3DNews 00:54
Общество

Полицейские захотели получить право изымать детей из семей

МВД России хочет изменить Семейный кодекс, чтобы дать своим сотрудникам возможность изымать ребенка из семьи при наличии угрозы его жизни и здоровью.
URA.Ru вчера в 14:20
Здоровье

В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А

В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Санкт-Петербургские ведомости 04:20
Кино

Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 04:32
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 18 декабря в 10:40
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
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