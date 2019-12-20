Экономика
КоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ
По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 17:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская: «Я вставляла вату в нос и уродовала лицо»
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Житель США получил 16 лет тюрьмы за публичное сожжение флага ЛГБТ
Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, который он снял с местной церкви.
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Космос
NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Политика
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Политика
Владимир Путин выступил против серьезных изменений в Конституции
Высказался президент и насчет оговорки "подряд" касательно прописанных в Конституции двух сроков полномочий одного и того же лица в качестве главы государства.
Здоровье
Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев
Украинский журнал «Фокус» назвал президента страны Владимира Зеленского самым влиятельным украинцем.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Экономика
Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ
Зампред ЦБ Василий Поздышев перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост главы совета директоров, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
СК проверяет условия проживания ветеранов в Сочи после вопроса Путину
По словам представителя СМИ, в городе к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне построили дома специально для ветеранов.
Происшествия
В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Космос
Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ
В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
Футбол
Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке
Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Армия и оружие
Американский адмирал высоко оценил российский флот
Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
Политика
Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»
Бывшему секретарю Совбеза (СНБО) Украины Турчинову не понравились слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции, о том, что Ленин в свое время принял странное решение, передав Украине истинно русские земли, к которым Киев не имел никакого отношения.