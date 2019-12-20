Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.

с чего всё началось

По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

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