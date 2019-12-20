Экономика
КоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ
По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Предполагаемый стрелок с Лубянки участвовал в соревнованиях ФСБ
В октябре текущего года Евгений Манюров, который, предположительно, открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря, участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Шоу-бизнес
Брэд Питт отметил день рождения с детьми
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Но, кажется, актер решил не устраивать пышную вечеринку в честь дня рождения.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Экономика
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
В результате автокатастрофы на 58-м году жизни погиб президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков.
Общество
В Кургане снизят тариф на электричество
На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Технологии
Ночной режим в смартфонах вредит сну
Британские ученые считают, что синий экран ночного режима в смартфоне воспринимается как сигнал к бодрствованию.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении боя
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Футбол
Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
Общество
Душевный разговор с Дмитрием Губерниевым: за что он ценит Баскова, почему не выносит Сталина и как подсел на хеви-метал
Новый разговор – о главных неспортивных увлечениях Губерниева: музыке, театре и исторических книгах. 🎸Музыкальная часть: метал на кассетнике, концерты в Тушино и Осло, отношения с Киркоровым Первый магнитофон у меня появился только в 1986-м – мне еще не было 12 лет.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Происшествия
Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке
Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Авто
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового года
Россиян в новом году ожидает заметный рост цен на автомобили среднего класса.