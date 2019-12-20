Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ

По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъвчера в 17:31

Подробнее о событии

Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Факты05:47

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПрессвчера в 22:55

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ru00:58

Банки и ЖКХ выступили против новых правил взыскания долгов

Новые Известиявчера в 23:22

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ru00:58

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ruвчера в 20:38

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Происшествия

В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:10
Происшествия

Предполагаемый стрелок с Лубянки участвовал в соревнованиях ФСБ

В октябре текущего года Евгений Манюров, который, предположительно, открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря, участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского.
Lenta.ru 06:46
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес

Брэд Питт отметил день рождения с детьми

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Но, кажется, актер решил не устраивать пышную вечеринку в честь дня рождения.
Peopletalk 04:55
Религия

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
РИА Новости 07:17
Экономика

Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:22
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
РБК 07:27
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

В результате автокатастрофы на 58-м году жизни погиб президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков.
Газета.Ru 06:30
Общество

В Кургане снизят тариф на электричество

На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Область 45 07:38
Политика

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
ТАСС 04:49
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Космос

Boeing сообщил о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

ТАСС 07:40
Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Технологии

Ночной режим в смартфонах вредит сну

Британские ученые считают, что синий экран ночного режима в смартфоне воспринимается как сигнал к бодрствованию.
МедиаПоток вчера в 07:08
Единоборства

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении боя

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:09
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru вчера в 02:02
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 18 декабря в 09:16
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
Общество

Душевный разговор с Дмитрием Губерниевым: за что он ценит Баскова, почему не выносит Сталина и как подсел на хеви-метал

Новый разговор – о главных неспортивных увлечениях Губерниева: музыке, театре и исторических книгах. 🎸Музыкальная часть: метал на кассетнике, концерты в Тушино и Осло, отношения с Киркоровым Первый магнитофон у меня появился только в 1986-м – мне еще не было 12 лет.
Sports.ru 01:35
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В центре Киева совершено нападение на полицейских

REGNUM 06:06
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Происшествия

Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
Lenta.ru 07:00
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Авто

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового года

Россиян в новом году ожидает заметный рост цен на автомобили среднего класса.
Дни24 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное