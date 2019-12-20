Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ

По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъвчера в 17:31

Подробнее о событии

Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Факты05:47

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъвчера в 17:31

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ru00:58

Банки и ЖКХ выступили против новых правил взыскания долгов

Новые Известиявчера в 23:22

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПрессвчера в 22:55

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ruвчера в 20:38

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ru00:58
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт вчера в 10:29
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

ТАСС 02:39
Общество

Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Эхо Москвы 05:00
Происшествия

Националиста Демушкина убрали из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Демушкина из списка экстремистов и террористов.
Lenta.ru 05:01
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика

СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
РБК 05:41
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости вчера в 17:14
Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Кино

Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Газета.Ru 05:37
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Политика

На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
ТАСС 05:48
Общество

Закрываются торговые сети SPAR и «7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти

REGNUM 01:54
Здоровье

В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А

В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Санкт-Петербургские ведомости 04:20
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Банки.ру 05:33
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова снялся в первой фотосессии

5 декабря наследнику Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнился год.
StarHit.ru вчера в 09:00
Технологии

Facebook создает ОС для отказа от Android

Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information.
CNews 02:11
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Политика

Мэр Калуги Дмитрий Разумовский ушёл в отставку

Разумовскому предложили занять должность заместителя губернатора области, министра развития цифровой экономики.
Говорит Москва 05:23
Здоровье

Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы

Как отмечает врач кардиолог, чтобы защитить свой организм в период аномального тепла, нужно соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять.
Волга-Каспий 06:07
Футбол

Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Общество

23 декабря в России пройдут учения по «суверенному рунету»

Планируют привлечь МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардию и другие структуры На 23 декабря намечены учения по «суверенному интернету».
Город Глазов вчера в 08:00
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