Экономика
КоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ
По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Общество
Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний
Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Происшествия
Националиста Демушкина убрали из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Демушкина из списка экстремистов и террористов.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Политика
На Украине закрываются все игорные заведения
МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
Здоровье
В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А
В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Шоу-бизнес
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова снялся в первой фотосессии
5 декабря наследнику Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнился год.
Технологии
Facebook создает ОС для отказа от Android
Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Политика
Мэр Калуги Дмитрий Разумовский ушёл в отставку
Разумовскому предложили занять должность заместителя губернатора области, министра развития цифровой экономики.
Здоровье
Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы
Как отмечает врач кардиолог, чтобы защитить свой организм в период аномального тепла, нужно соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Общество
23 декабря в России пройдут учения по «суверенному рунету»
Планируют привлечь МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардию и другие структуры На 23 декабря намечены учения по «суверенному интернету».