Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПриставов не ждут в банках и ЖКХ

По мнению правозащитников, важно установить единые правила для всех, кто занимается досудебным взысканием. «Но пока такой процесс для участников рынка ЖКХ и банковского сектора никакими нормами не регламентирован»,— указывает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъвчера в 17:31

Подробнее о событии

Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Факты05:47

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъвчера в 17:31

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ru00:58

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПрессвчера в 22:55

В России резко вырастут тарифы ЖКХ

AmurMedia.ruвчера в 22:05

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ruвчера в 20:38

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ru00:58
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Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
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При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
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Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

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Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
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Отголоски стрельбы на Лубянке

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Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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