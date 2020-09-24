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Известия

Приставы арестовали квартиру Навального

Приставы наложили арест на квартиру блогера Алексея Навального. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.В источнике
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РИА Новости

Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его квартиры

РИА Новости09:50
Znak.com

«Трансперенси» выступила против ареста квартиры Навального из-за долга перед Пригожиным

Znak.com10:32
Коммерсантъ

Приставы наложили арест на квартиру Навального

Коммерсантъ08:48
URA.Ru

Навальный остался без квартиры в Москве

URA.Ru09:23
РБК

Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

РБК08:45
ТАСС

Приставы арестовали квартиру Навального

ТАСС09:13
Интерфакс

Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Интерфакс09:01

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,6K

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
1,1K

Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.
РБК09:23
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Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время украинских военных учений Объединенные усилия-2020, рассказал генерал-майор ВСУ Валерий Залужный.
Политическая Экспертизавчера в 08:26
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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