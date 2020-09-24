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Интерфакс
Интерфакс

Приставы арестовали квартиру Навального

Квартира оппозиционера Алексея Навального в Марьино арестована, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.В источнике
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Московский Комсомолец

В ФБК сообщили о судебном аресте квартиры Навального

Московский Комсомолец09:14
ТАСС

Приставы арестовали квартиру Навального

ТАСС09:13
Дождь

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального

Дождь08:38
Коммерсантъ

Приставы наложили арест на квартиру Навального

Коммерсантъ08:48
РБК

Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

РБК08:45
Эхо Москвы

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального

Эхо Москвы08:50
Интерфакс

Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Интерфакс09:01

Андрей Бочаров провел заседание Клинического совета региона

Как сообщает пресс-служба главы региона, в первую очередь Андрей Бочаров обозначил необходимость четкого разделения потоков пациентов как в амбулаторном звене, так и на этапе оказания экстренной медпомощи: «Нельзя допускать госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями в обычные стационары», – подчеркнул губернатор.
Волгоградская правда06:58
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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Против адвоката Сафронова прекратят дисциплинарное производство

«По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в отношении Павлова в связи с обнаружившимся в ходе делопроизводства отсутствием повода к его возбуждению», – сообщил собеседник агентства.
Право.ру07:13

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Морской тральщик «Яков Баляев» прошёл на Дальний Восток Севморпутём

Новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700, осуществляющий переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот завершил прохождение Северного морского пути и в первой декаде октября прибудет во Владивосток - говорится в сообщении.
Военное обозрение09:05