Как сообщает пресс-служба главы региона, в первую очередь Андрей Бочаров обозначил необходимость четкого разделения потоков пациентов как в амбулаторном звене, так и на этапе оказания экстренной медпомощи: «Нельзя допускать госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями в обычные стационары», – подчеркнул губернатор.
По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
«По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в отношении Павлова в связи с обнаружившимся в ходе делопроизводства отсутствием повода к его возбуждению», – сообщил собеседник агентства.
Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
Новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700, осуществляющий переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот завершил прохождение Северного морского пути и в первой декаде октября прибудет во Владивосток - говорится в сообщении.