В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.