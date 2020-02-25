Экономика

РБКРБКПриставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей. Соответствующие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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Должники лишились имущества на 15 млрд рублей

News.ruвчера в 19:57

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

РБК03:53

Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей

Комсомольская правда03:52

В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

Вести.Ru02:12

Должники за год лишились имущества на 15 млрд рублей

Новые Известиявчера в 23:04

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей

Московский Комсомолец05:03

В 2019 году с торгов в РФ продали имущество должников на 15 млрд рублей

Известиявчера в 17:15
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Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч

Planet Today 06:34
Биатлон

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РИА Новости вчера в 08:14
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В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

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Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
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Происшествия

В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка

Суд в Мурманской области постановил заключить под стражу 15-летнего подростка, который обвиняется в том, что избил и пытался закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 23 февраля в 09:21
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Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов

Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
REGNUM 02:02
Политика

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
РИА Новости 06:11
Космос

Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО

Камеры NASA смогли зафиксировать появление НЛО поблизости от МКС.
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Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России

Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
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Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Лундквист отреагировал на аварию Шестеркина и Бучневича

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист высказался об аварии, в которую попали российские игроки команды Павел Бучневич и Игорь Шестеркин.
Газета.Ru 05:47
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Происшествия

В Красноярске нашли тело мужчины со следами укусов собак

REGNUM 02:02
Футбол

«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда

По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
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Мусорная госкомпания предлагает не вводить повсеместно раздельный сбор

Новый руководитель «Российского экологического оператора» Илья Гудков считает, что раздельный сбор мусора не будет эффективным на всей территории России.
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Общество

Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО

Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО.
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Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА

Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
News.ru вчера в 16:42
Здоровье

Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов

Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
РИА Новости 05:14
Происшествия

Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 05:04
Политика

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
Экономика

МИД Белоруссии оценил потери нефтяного экспорта из-за России

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — заявил 25 февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
REGNUM 04:24
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
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Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
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Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа

РИА Новости 06:38
Авто

Новый седан Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Представители японской компании Mazda объявили, что новый седан Mazda6 может выйти в свободную продажу не раньше, чем в 2022 году.
Rusargument 22 февраля в 15:01
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

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Политика

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Ведомости 04:17
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