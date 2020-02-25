Экономика

РБКРБКПриставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей. Соответствующие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей

Московский Комсомолец05:03

В 2019 году с торгов в РФ продали имущество должников на 15 млрд рублей

Известиявчера в 17:15

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

РБК03:53

Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей

Комсомольская правда03:52

В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

Вести.Ru02:12

Должники лишились имущества на 15 млрд рублей

News.ruвчера в 19:57

Выручка от продажи имущества должников достигла рекордных 15 млрд рублей

Ридус04:30
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Происшествия

В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

РИА Новости 10:13
Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Lenta.ru 11:10
Общество

«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Известия 05:12
Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Вести.Ru 07:01
Космос

Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»

Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
Актуальные Новости 11:08
Политика

Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы

Газета.Ru 10:15
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Рост цен, например, на бытовую электронику может достигнуть 13%. В следующем году в России подорожают непродовольственные товары.
Газета.Ru 01:33
Баскетбол

Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом

Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Спорт-Экспресс вчера в 13:49
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК 06:15
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Космос

Получены данные, изменяющие историю формирования Земли

ToDay News Ufa 22 февраля в 01:29
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today вчера в 08:24
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Здоровье

Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств

РИА Новости 06:02
Культура

Надежда Бабкина расплакалась на шоу Леры Кудрявцевой

Новым героем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ станет певица Надежда Бабкина.
Bimru.ru 09:21
Кино

Анонсированы съемки новых «Звездных войн»

Неизвестно, выйдут новые "Звездные войны" в кинотеатрах или будут доступны подписчикам стриминговой платформы Disney+.
Газета.Ru 05:26
Авто

Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung

В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
32CARS.ru 22 февраля в 13:56
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru 01:03
Авто

Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве

20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Abiznews 04:03
Авто

Средняя стоимость кроссовера с пробегом составляет 947 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 04:06
Экономика

Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
РБК 00:45
Общество

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
РИА Новости 10:38
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
RT на русском 10:56
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Музыка

Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor 23 февраля в 18:11
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Идлиб

По данным агентства, сирийские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции в районе населенного пункта Дадих, который расположен на юго-востоке провинции Идлиб.
ФАН 11:15
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Российская газета 09:15
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