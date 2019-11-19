Общество

News.ruNews.ruПриставам расширят доступ к кредитным историям россиян

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Их хотят включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчёты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу.
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с чего всё началось

Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП.
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Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции

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Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
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Глава Volkswagen: выпускать ID.3 оказалось гораздо дешевле, чем Golf

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