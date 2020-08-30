Приставы открыли производство о взыскании с Улюкаева 1760 руб. долга

РБК 7

Судебные приставы намерены взыскать с осужденного за коррупцию экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева 1760 руб. и 4 коп. Это следует из базы данных управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.