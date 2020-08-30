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РБК
РБК

Приставы открыли производство о взыскании с Улюкаева 1760 руб. долга

Судебные приставы намерены взыскать с осужденного за коррупцию экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева 1760 руб. и 4 коп. Это следует из базы данных управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей

Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов. "Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей четыре копейки", — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.
РИА Новости06:54
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РБК

Приставы открыли производство о взыскании с Улюкаева 1760 руб. долга

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Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей

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Приставы открыли производство против Улюкаева ради 2 тысяч рублей

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