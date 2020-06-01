Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

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