Общество

REGNUMREGNUMВ России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
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Приставам запретили изымать социальные выплаты в счет долга

Профиль21:02

Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиянам

РИА Новости19:32

В России вступил в силу закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий

ТАСС17:11

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

URA.Ru17:33

Социальные выплаты списать в счёт долга не удастся

Парламентская газета18:12

С 1 июня соцпомощь от государства нельзя будет изъять за долги

Комсомольская правда18:50

1 июня вступают в силу важные законы: что изменится в жизни россиян

РЕН ТВ29 мая в 00:41
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Жириновский считает, что протесты в США закончатся революцией

Жириновский считает, что Америка стоит на пороге революции. При этом сам он предлагае придать процессу интенсивности.
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
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Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
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Политика

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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Общество

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета 17:33
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
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Здоровье

Попова: вторая волна коронавируса совпадёт с эпидемией гриппа

Вторая волна COVID-19 может наступить осенью и пройти параллельно с эпидемией ОРВИ и гриппа.
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Политика

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Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
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Игры

Сравнение графики The Last of Us 2 с ранней версией игры и первой частью

Ютубер Cycu1 сравнил графику The Last of Us 2 из недавней презентации State of Play с более ранними кадрами – разница оказалась существенной.
Cyber.sports.ru 29 мая в 11:22
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

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В самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь.
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Наука

Физики измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы

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Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

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Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США

За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
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75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 29 мая в 02:41
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