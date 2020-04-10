Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагает в течение полугода не взимать принудительно долги с граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Глава государства поручил разработать механизм реструктуризации задолженности на срок не менее года с погашением ежемесячно равными долями, чтобы у компаний не возникла необходимость одномоментно выплатить все долги.

Приставы предложили полгода не взимать принудительно долги с россиян

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