Общество
РИА НовостиПриставы предложили полгода не взимать принудительно долги с россиян
Глава государства поручил разработать механизм реструктуризации задолженности на срок не менее года с погашением ежемесячно равными долями, чтобы у компаний не возникла необходимость одномоментно выплатить все долги.
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с чего всё началось
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагает в течение полугода не взимать принудительно долги с граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса.РИА Новости11:09
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ФССП: взыскание долгов с россиян и малого бизнеса планируется приостановить
Московский Комсомолец10:22
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Российская газета 11:52
Общество
В России начали запрещать продажу разливного пива
В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Деловой квадрат 06:13
Кино
Глава Marvel намекнул на возможное продолжение «Мстителей»
Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов "Мстителей" возможным продолжением.
Discover24 05:38
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Футбол
Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 02:17
Религия
В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить вербы и куличи
Напомним, ранее в РПЦ рассказали «КП», как для православных пройдет Пасха и освящение куличей в этом году.
Комсомольская правда 15:53
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 13:24
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Общество
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета 15:54
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Здоровье
В Минздраве назвали возможность диагностировать коронавирус без теста
Как сообщает МедиаПоток, диагноз «коронавирусная инфекция» врачи могут поставить и без подтверждения в лаборатории, а лишь используя клиническую картину заболевания.
МедиаПоток 05:22
Энергетика
Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками
Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
Общество
В Смоленской области выявили 17 случаев заражения коронавирусом
В Смоленской области по состоянию на вечер 10 апреля зафиксировано увеличение выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 14:36
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17