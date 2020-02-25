В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.

с чего всё началось

Чаще всего в 2019 году изымался транспорт, включая грузовой и спецтехнику, и недвижимость, а также электронная бытовая техника. Имущество должников выставляется на торги с помощью сайта Росимущества, вырученные средства достаются взыскателю.

Экономика Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.

Здоровье Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.

Общество Россияне стали экономить на продуктах Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Экономика В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

Общество В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Авто Новую «Газель» впервые заметили на российских дорогах Тестовый экземпляр предстоящей модели «Газель NN» был замечен без камуфляжа в Нижнем Новгороде и сразу же стал предметом обсуждения на форуме gazelleclub.ru.

Политика В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией» Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.