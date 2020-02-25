Экономика
Деловое.ТВПриставы продали имущество должников на 15 млрд рублей
Чаще всего в 2019 году изымался транспорт, включая грузовой и спецтехнику, и недвижимость, а также электронная бытовая техника. Имущество должников выставляется на торги с помощью сайта Росимущества, вырученные средства достаются взыскателю.
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с чего всё началось
В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.Известия24 февраля в 16:01
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Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Экономика
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Здоровье
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Футбол
Систему видеоповторов введут на всех матчах РПЛ
«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», — говорится в сообщении.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Авто
В 2019 году экспорт автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22%
Самым популярным направлением российского автоэкспорта за пределы ЕАЭС является Чехия, куда в 2019 году было ввезено чуть более 10 тыс. легковых машин.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Интернет
Google ухудшит один из своих самых полезных сервисов
Компания Google избавится еще от одной полезной функции. Изменения затронут сервис поиска по картинкам Google Images.
Наука
Найдена возможность выявлять ранние признаки рака
Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
Кино
Режиссер нового фильма о Бонде назвал его кульминацией всей «бондианы»
В очередном фильме о суперагенте Фукунага хотел заново открыть Бонда и назвал его "раненым зверем".
Наука
«Какой такой Aurus»: Ричард Хаммонд о большом
Общество
В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса
Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Общество
Кировская область попала в «двадцатку» самых аварийных регионов
Кировская область попала в «двадцатку» самых аварийных регионов.
Общество
Российские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны
Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Авто
Новую «Газель» впервые заметили на российских дорогах
Тестовый экземпляр предстоящей модели «Газель NN» был замечен без камуфляжа в Нижнем Новгороде и сразу же стал предметом обсуждения на форуме gazelleclub.ru.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Хоккей
Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Экономика
Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы
«Новатэк», «Росатом» и «Русгидро» предложили альтернативные схемы энергоснабжения Баимского ГОКа на крупнейшем месторождении меди на Чукотке.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Гаджеты
Разработка Fujifilm X-H2 не была отменена
Источник заключает, что график выпуска новых камер Fujifilm, скорее всего, теперь включает модели X-H2, X-T5 и X-Pro4, причем модель X-H2 на какое-то время станет самой передовой камерой Fujifilm.