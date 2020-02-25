Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПриставы продали имущество должников на 15 млрд рублей

Чаще всего в 2019 году изымался транспорт, включая грузовой и спецтехнику, и недвижимость, а также электронная бытовая техника. Имущество должников выставляется на торги с помощью сайта Росимущества, вырученные средства достаются взыскателю.
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с чего всё началось

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
Известия24 февраля в 16:01

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Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 05:03

Должники лишились имущества на 15 млрд рублей

News.ru24 февраля в 19:57

Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 03:52

В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

Вести.Ruвчера в 02:12

Должники за год лишились имущества на 15 млрд рублей

Новые Известия24 февраля в 23:04

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

РБКвчера в 03:53

В 2019 году с торгов в РФ продали имущество должников на 15 млрд рублей

Известия24 февраля в 17:15
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Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Экономика

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье

Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Lenta.ru 01:57
Футбол

Систему видеоповторов введут на всех матчах РПЛ

«Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 03:52
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru 24 февраля в 22:50
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Авто

В 2019 году экспорт автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22%

Самым популярным направлением российского автоэкспорта за пределы ЕАЭС является Чехия, куда в 2019 году было ввезено чуть более 10 тыс. легковых машин.
Автостат 02:12
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Интернет

Google ухудшит один из своих самых полезных сервисов

Компания Google избавится еще от одной полезной функции. Изменения затронут сервис поиска по картинкам Google Images.
Профиль 02:02
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
ToDay News Ufa вчера в 04:01
Кино

Режиссер нового фильма о Бонде назвал его кульминацией всей «бондианы»

В очередном фильме о суперагенте Фукунага хотел заново открыть Бонда и назвал его "раненым зверем".
Газета.Ru 03:42
Наука

«Какой такой Aurus»: Ричард Хаммонд о большом

Популярная механика вчера в 10:17
Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Общество

Кировская область попала в «двадцатку» самых аварийных регионов

Кировская область попала в «двадцатку» самых аварийных регионов.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 06:19
Общество

Российские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны

Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.
Neva.Today вчера в 23:24
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Энергетика

Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Известия 01:42
Авто

Новую «Газель» впервые заметили на российских дорогах

Тестовый экземпляр предстоящей модели «Газель NN» был замечен без камуфляжа в Нижнем Новгороде и сразу же стал предметом обсуждения на форуме gazelleclub.ru.
SpeedMe 02:50
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Хоккей

Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке

RT на русском 01:02
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Lenta.ru 01:31
Экономика

Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы

«Новатэк», «Росатом» и «Русгидро» предложили альтернативные схемы энергоснабжения Баимского ГОКа на крупнейшем месторождении меди на Чукотке.
Ведомости вчера в 21:45
Политика

Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

RT на русском вчера в 02:18
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM вчера в 14:07
Гаджеты

Разработка Fujifilm X-H2 не была отменена

Источник заключает, что график выпуска новых камер Fujifilm, скорее всего, теперь включает модели X-H2, X-T5 и X-Pro4, причем модель X-H2 на какое-то время станет самой передовой камерой Fujifilm.
iXBT.com 24 февраля в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
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