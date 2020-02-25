Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПриставы продали имущество должников на 15 млрд рублей

Чаще всего в 2019 году изымался транспорт, включая грузовой и спецтехнику, и недвижимость, а также электронная бытовая техника. Имущество должников выставляется на торги с помощью сайта Росимущества, вырученные средства достаются взыскателю.
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с чего всё началось

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
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Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей

Московский Комсомолец05:03

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News.ruвчера в 19:57

Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей

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Вести.Ru02:12

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Новые Известиявчера в 23:04

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

РБК03:53

В 2019 году с торгов в РФ продали имущество должников на 15 млрд рублей

Известиявчера в 17:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:06, Ашберн
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