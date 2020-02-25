В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.

с чего всё началось

Чаще всего в 2019 году изымался транспорт, включая грузовой и спецтехнику, и недвижимость, а также электронная бытовая техника. Имущество должников выставляется на торги с помощью сайта Росимущества, вырученные средства достаются взыскателю.

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