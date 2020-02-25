В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.

с чего всё началось

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей. Соответствующие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщают «Известия».

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

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