Экономика

РБКРБКПриставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей. Соответствующие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей

Московский Комсомолец05:03

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

РБК03:53

В 2019 году с торгов в РФ продали имущество должников на 15 млрд рублей

Известиявчера в 17:15

В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

Вести.Ru02:12

Должники за год лишились имущества на 15 млрд рублей

Новые Известиявчера в 23:04

Должники лишились имущества на 15 млрд рублей

News.ruвчера в 19:57

Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей

Комсомольская правда03:52
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
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Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

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Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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На матч «Динамо» – «Спартак» проданы почти все билеты

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Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне

Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
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В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
РБК 11:17
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
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Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

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Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.
ТАСС 15:58
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
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Бьорк откроет европейский тур единственным концертом в Москве

В Москве Бьорк выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром "Русская Филармония".
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Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
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Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)

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«Челси» приготовил 30 миллионов евро за вратаря «Атлетико»

Издание утверждает, что боссы "Челси" готовы предложить за стража ворот "матрасников" 30 миллионов евро.
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В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
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Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд

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Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

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Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
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Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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Общество

В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
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Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом

Ирадж Харирчи - замминистра здравоохранения Ирана, сообщил, что инфицирован коронавирусом.
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Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
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Общество

Оборот от продаж Ozon вырос на 93% в прошлом году

В 2019 г. оборот от продаж онлайн-ритейлера Ozon увеличился на 93% и составил 80,7 млрд.руб. с НДС, говорится в отчетности компании.
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