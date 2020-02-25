Экономика
РБКПриставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год
В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей. Соответствующие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщают «Известия».
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с чего всё началось
В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ. Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
На матч «Динамо» – «Спартак» проданы почти все билеты
Культура
Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне
Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Политика
В «Единой России» создадут аппарат председателя партии
Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Музыка
Бьорк откроет европейский тур единственным концертом в Москве
В Москве Бьорк выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром "Русская Филармония".
Экономика
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Футбол
Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)
Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
Футбол
«Челси» приготовил 30 миллионов евро за вратаря «Атлетико»
Издание утверждает, что боссы "Челси" готовы предложить за стража ворот "матрасников" 30 миллионов евро.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Общество
В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
Общество
Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом
Ирадж Харирчи - замминистра здравоохранения Ирана, сообщил, что инфицирован коронавирусом.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Общество
Оборот от продаж Ozon вырос на 93% в прошлом году
В 2019 г. оборот от продаж онлайн-ритейлера Ozon увеличился на 93% и составил 80,7 млрд.руб. с НДС, говорится в отчетности компании.