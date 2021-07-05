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Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).В источнике

С чего всё началось

Долги ли, коротко ли: приставы взыщут с россиян 482 млрд рублей в счет банков

Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в ФССП. За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: приставы намерены взыскать с россиян в пользу банков 482 млрд рублей

ТАСС22:12

Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

Известия18:07

Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

Lenta.ru21:08

Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

РЕН ТВ19:18

Приставы взыщут с россиян почти полтриллиона рублей в пользу банков

News.ru18:23

Судебные приставы взыщут с россиян около 1,5 млн рублей долгов по кредитам

ФАН17:27

Приставы планируют взыскать в пользу банков до полутриллиона рублей долгов

Газета.Ru22:04
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