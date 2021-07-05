Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков
Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).В источнике
С чего всё началось
Долги ли, коротко ли: приставы взыщут с россиян 482 млрд рублей в счет банков
Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в ФССП. За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков.
Известия17:01