Взрывы у здания министерства госбезопасности Приднестровье осуществили три неизвестных человека, приехавших в республику с Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительственных кругах Приднестровья.
Комментируя применение западных вооружений на российской территории, представитель ведомства отметил, что у Киева есть законное право наносить удар по военным целям ради нарушения логистики военных поставок.
По данным СБ, в результате терактов в республике пострадали здание Министерства государственной безопасности в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Отмечается, что во время осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, росгвардейцы обнаружили военную технику, а также тела погибших украинских военнослужащих и членов националистических формирований.