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При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли 5-летний мальчик и 6-летняя девочка

Жертвами ЧП стали нянечка и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения.
ТАСС
Мужчина открыл огонь в комнате, где спали дети.
ТАСС
Власти региона уточнили, что кнопка тревожной сигнализации в учреждении сработала.
ТАСС
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области.
ТАСС

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