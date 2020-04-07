Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19. Тимонов на своей странице в Facebook рассказал, что его повторный анализ на коронавирус оказался положительным.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Министр просвещения РФ прокомментировал возможную отмену ЕГЭ Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

ЖКХ В России ввели мораторий на штрафы за долги ЖКХ По закону поставщик коммунальной услуги мог прекратить её оказание при наличии задолженности по оплате более 2 месяцев Из-за пандемии коронавируса Правительство России по предложению "Единой России" и Министерства строительства и ЖКХ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Экономика Определены предельные размеры займов для получения кредитных каникул Правительство РФ определило максимальный размер кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на который могут распространяться кредитные каникулы для заемщиков, чьи доходы сократились на 30%.

Общество Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Авто Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.

Политика В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Музыка Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.