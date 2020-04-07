Коронавирус
VSE42.RUПрисутствующий на заседании Мосгордумы депутат заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19. Тимонов на своей странице в Facebook рассказал, что его повторный анализ на коронавирус оказался положительным.
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Армия и оружие
Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу
Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Министр просвещения РФ прокомментировал возможную отмену ЕГЭ
Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена.
Происшествия
Асфальт снова треснул на Холмском перевале
Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
ЖКХ
В России ввели мораторий на штрафы за долги ЖКХ
По закону поставщик коммунальной услуги мог прекратить её оказание при наличии задолженности по оплате более 2 месяцев Из-за пандемии коронавируса Правительство России по предложению "Единой России" и Министерства строительства и ЖКХ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Американский режиссер Кэти Янь, снявшая экранизацию комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», объяснила коммерческий провал фильма тем, что его сняла женщина.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Экономика
Определены предельные размеры займов для получения кредитных каникул
Правительство РФ определило максимальный размер кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на который могут распространяться кредитные каникулы для заемщиков, чьи доходы сократились на 30%.
Общество
Последствия ураганного ветра устраняют в Омске
Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Здоровье
В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Происшествия
Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье
Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Музыка
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.