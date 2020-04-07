Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUПрисутствующий на заседании Мосгордумы депутат заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19. Тимонов на своей странице в Facebook рассказал, что его повторный анализ на коронавирус оказался положительным.
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Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус

РБК17:49

Депутату Мосгордумы подтвердили коронавирус

News.ru16:59

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

ТАСС16:40

Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

Коммерсантъ16:53

У еще одного депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Московский Комсомолец16:50

У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус

Lenta.ru16:55

Третий депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом. Он был на общем заседании

Дождь16:38
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Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Интерфакс 19:55
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Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу

Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
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Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
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Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Министр просвещения РФ прокомментировал возможную отмену ЕГЭ

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена.
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Происшествия

Асфальт снова треснул на Холмском перевале

Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
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Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
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Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
ЖКХ

В России ввели мораторий на штрафы за долги ЖКХ

По закону поставщик коммунальной услуги мог прекратить её оказание при наличии задолженности по оплате более 2 месяцев Из-за пандемии коронавируса Правительство России по предложению "Единой России" и Министерства строительства и ЖКХ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 13:16
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Американский режиссер Кэти Янь, снявшая экранизацию комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», объяснила коммерческий провал фильма тем, что его сняла женщина.
МИР 24 21:43
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Экономика

Определены предельные размеры займов для получения кредитных каникул

Правительство РФ определило максимальный размер кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на который могут распространяться кредитные каникулы для заемщиков, чьи доходы сократились на 30%.
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Общество

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 23:17
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В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Известия 23:10
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
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7 апреля Япония вводит режим ЧС

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Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
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Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

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Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
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Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
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Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
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Наука

Психологи рассказали, когда не стоит принимать ответственные решения

Ридус 04:51
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
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Общество

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
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Происшествия

Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье

Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Deita.ru 22:33
Музыка

Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса

Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.
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Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 20:00
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